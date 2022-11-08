Пермские мошенники обманули 175 человек и украли свыше 700 тысяч рублей. По данным правоохранителей, в группировку входили десять злоумышленников.
Как написали в properm.ru, предполагаемые преступники первый раз нарушили закон в 2017 году. Они публиковали в Сети объявления о сдаче квартир в аренду и приглашали клиентов в офис. Жертвы обвиняемых звонили якобы собственникам жилья, подписывали фальшивые договоры для оказания информационно-справочных услуг. Таким образом граждане отдавали злоумышленникам по 3500 рублей.
Суд приговорил руководителя группировки к трём годам тюрьмы и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Пятеро злоумышленников получили до двух лет лишения свободы условно. Эти обвиняемые должны выплатить от 15 до 150 тысяч рублей. Также все мошенники обязаны передать жертвам компенсации.
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