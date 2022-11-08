Депутат Казгордумы Юсупов о пожарах в автобусах: не на что ремонтировать

Депутат Казгордумы Руслан Юсупов высказался по поводу нового возгорания городского автобуса в Казани, произошедшее утром 8 ноября.

Юсупов в беседе с inkazan.ru с сожалением констатировал, что это уже второй пожар в автобусе за две последние недели. К счастью, второй автобус оказался пустым, однако проблему это никак не решает.

"Я уже неоднократно говорил, что не на что ремонтировать старые автобусы, не говоря уже о том, что новые нужно покупать… Мы пытаемся ремонтировать своими силами или с подвижного состава снимать, но выходит такой результат", — заявил Юсупов.

Депутат отметил, что плюс к отсутствию средств на обновление городского автопарка дорожает топливо и запчасти, сотрудники просят повышения зарплат, к тому же "у многих мобилизованные, надо семьям помогать".

Юсупов добавил, что-то, что возгорания происходят за городом и в них в этот момент нет пассажиров — это удача. Он вспомнил, что три года назад была похожая ситуация с пожарами в автобусах.

"Сейчас ситуация такая, что и бюджет пустой, все в напряжении, и вот вам результат", — заключил депутат.