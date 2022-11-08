Жительница Татарстана била сына-инвалида, мешавшего ей снимать видео в TikTok

Многодетная жительница Татарстана избивала своего сына с инвалидностью, мешавшего ей записывать видеоролики для TikTok, передаёт inkazan.ru.

По информации издания, побои также случались из-за того, что мальчик брал сладости, не спрашивая разрешения у матери. Тревогу забила подруга женщины, которая временно проживала в её доме.

В ходе проверки многодетная мать призналась, что действительно била сына, однако пообещала больше этого не делать.

Она подчеркнула: мальчик плохо себя вёл в связи с тем, что не принимал назначенные медикаменты. Жительница Татарстана намерена приобрести все необходимые лекарственные препараты для ребёнка и поговорить с ним о проблемах, возникших в семье. Представители опеки решили не забирать несовершеннолетнего после сообщений об избиениях.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области женщина избила скалкой своего 27-летнего сына. От полученных травм он скончался на месте.