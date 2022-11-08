В Москве женщина выкинула своего ребёнка из окна 11 этажа

В Москве рядом с многоэтажным домом обнаружили малыша. Предположительно, его выбросила мама.

"Девочка 2021 года рождения госпитализирована в тяжёлом состоянии", — заявили представители прокуратуры.

По данным ведомства, мать могла выкинуть ребёнка с 11 этажа. Известно, что 26-летняя подозреваемая находилась во время происшествия в квартире. После покушения на убийство прокуратура запустила проверку.

Как написали Telegram-канале "112", девочка находится в реанимации.

Ранее в убийстве двухлетнего мальчика заподозрили его бабушку. По информации правоохранителей, пьяная женщина выбросила ребёнка из окна кухни на пятом этаже.