Основатель группы "Ласковый май", композитор Сергей Кузнецов умер на 59 году жизни, сообщили в компании "Уралконцерт".
"Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге, предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб", — цитирует РИА Новости представителя организации.
Ранее из жизни ушёл солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Причиной смерти стал инфаркт. Ему было 48 лет.
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