Умер основатель группы "Ласковый май"

Основатель группы "Ласковый май", композитор Сергей Кузнецов умер на 59 году жизни, сообщили в компании "Уралконцерт".

"Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге, предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб", — цитирует РИА Новости представителя организации.

Ранее из жизни ушёл солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Причиной смерти стал инфаркт. Ему было 48 лет.