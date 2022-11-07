В Новосибирске лингвистические эксперты выяснили, что 17-летний парень, которого правоохранители заподозрили в распространении фейков о российской армии, не нарушал закон.
По данным СМИ, суд прекратил уголовное дело. Адвокат обвиняемого заявил, что он отправил сообщение украинского чиновника о действиях российских военных на Запорожской АЭС в Telegram-чат, поскольку пытался только обсудить информацию.
"Правоохранители предписали подростку в течении месяца находиться под надзором матери в ночное время", — сообщили в atas.info.
Ранее политолог Сергей Марков назвал заявления о тяжёлом положении российской морской пехоты в Павловке фейком.
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