Депутат Госдумы Александр Бородай теперь 7 ноября будет считать своим вторым днём рождения – его машина чудом не подорвалась на мине в Херсонской области.
Об этом парламентарий сам сообщил в соцсетях. Акцент в записанном на месте происшествия видео Бородай делает не на своём везении, а на мине, на которую напоролась впереди ехавшая машина охраны.
На снимке - противоднищевая мина HPD mod.F2. Производитель – Франция. Как пояснили профессиональные военные, эти мины необезвреживаемые и неизвлекаемые. Они взрываются, реагируя «на что-то железное», включая металлоискатели. Именно поэтому они запрещены к использованию Женевской конвенцией.
Но разве нацистам из Незалежной есть до дело до международных актов? Мины HPD они оставляют, чуть присыпав землёй, на местах своих оставленных позиций.
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