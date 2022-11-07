Депутат Бородай чудом не подорвался на мине под Херсоном

Депутат Госдумы Александр Бородай теперь 7 ноября будет считать своим вторым днём рождения – его машина чудом не подорвалась на мине в Херсонской области.

Об этом парламентарий сам сообщил в соцсетях. Акцент в записанном на месте происшествия видео Бородай делает не на своём везении, а на мине, на которую напоролась впереди ехавшая машина охраны.

На снимке - противоднищевая мина HPD mod.F2. Производитель – Франция. Как пояснили профессиональные военные, эти мины необезвреживаемые и неизвлекаемые. Они взрываются, реагируя «на что-то железное», включая металлоискатели. Именно поэтому они запрещены к использованию Женевской конвенцией.

Но разве нацистам из Незалежной есть до дело до международных актов? Мины HPD они оставляют, чуть присыпав землёй, на местах своих оставленных позиций.