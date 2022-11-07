Утром 4 ноября жители Петрозаводска стали свидетелями массового ДТП, участниками которого стали сразу четыре автомобиля.
Как сообщает karelinform.ru, местом происшествия стал петрозаводский район Ключевая.
Всё началось с водителя автомобиля "Нексия", который, не справившись с управлением, въехал в рекламный щит возле дороги. А далее произошла цепная реакция — в "Нексию" врезалась "Лада", в которую, в свою очередь, въехал автомобиль BMW. Последней участницей массового ДТП стала девушка, находившаяся за рулём "КИА".
Несмотря на массовость, в этом ДТП оказался только один пострадавший — водитель BMW, который сейчас проходит лечение под контролем врачей.
Причины ДТП в настоящий момент выясняются.
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