Херсон неожиданно погрузился во мрак — во всех районах города отключился свет.
В пресс-службе "Херсоноблэнерго" комментировать ситуацию не готовы:
"Ждём информацию, что произошло и где", — ответил представитель компании РИА Новости.
По неподтверждённой пока информации, уточняют РИА, на ЛЭП Берислав — Каховка произошёл теракт. Без света остались 10 населённых пунктов Херсонской области.
Эту информацию подтвердил военкор Александр Коц, уточнивший,что
"в результате теракта на магистрали Берислав-Каховка повреждены три опоры высоковольтных линий электропередач".
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