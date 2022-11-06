Херсон обесточен в результате теракта на ЛЭП

Херсон неожиданно погрузился во мрак — во всех районах города отключился свет.

В пресс-службе "Херсоноблэнерго" комментировать ситуацию не готовы:

"Ждём информацию, что произошло и где", — ответил представитель компании РИА Новости.

По неподтверждённой пока информации, уточняют РИА, на ЛЭП Берислав — Каховка произошёл теракт. Без света остались 10 населённых пунктов Херсонской области.

Эту информацию подтвердил военкор Александр Коц, уточнивший,что

"в результате теракта на магистрали Берислав-Каховка повреждены три опоры высоковольтных линий электропередач".