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Херсон обесточен в результате теракта на ЛЭП

Происшествия

Херсон неожиданно погрузился во мрак — во всех районах города отключился свет.

В пресс-службе "Херсоноблэнерго" комментировать ситуацию не готовы:

"Ждём информацию, что произошло и где", — ответил представитель компании РИА Новости.

По неподтверждённой пока информации, уточняют РИА, на ЛЭП Берислав — Каховка произошёл теракт. Без света остались 10 населённых пунктов Херсонской области.

Эту информацию подтвердил военкор Александр Коц, уточнивший,что

"в результате теракта на магистрали Берислав-Каховка повреждены три опоры высоковольтных линий электропередач".

 

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Автор: Ольга Лебедева
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