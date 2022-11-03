Знакомая убитого секретаря в школе в Рыбинске: женщина боялась своего сожителя

Знакомая убитого секретаря в школе в Рыбинске рассказала, что женщина никак не могла уйти от своего бывшего возлюбленного, он не отпускал её и постоянно поджидал возле школы.

Женщина подчеркнула, что её подруга боялась своего бывшего сожителя, и было за что — бывало, что он вёл себя по отношению к ней агрессивно. Более того, жертва однажды даже писала на своего неадекватного сожителя заявление в милицию после того, как он на неё набросился.

"Да, она вроде писала заявление на него, что [он] в пьяном угаре пытался душить", — рассказала подруга убитой Телеканалу "360".

2 ноября 41-летний мужчина пришёл в школу в Рыбинске, где его бывшая возлюбленная работала секретарём. Никаких подозрений у охраны его приход не вызвал — этот человек до этого приходил сюда к своей сожительнице уже много раз. Однако на этот раз у него с собой был нож. Пара поссорилась, мужчина ударил 40-летнюю женщину ножом, от чего она скончалась.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по двум статьям.