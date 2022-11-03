В Татарстане прокуратура закончила проверку детсада после жалоб родителей

Городская прокуратура Азнакаевска закончила проверку информации о грубом обращении с воспитанниками детского сада № 6. Об этом сообщает издание inkazan.ru.

Ранее няня заметила, что воспитатели шлёпали и толкали детей, а также кричали на них. После этого родительница обратилась в полицию.

Прокуратура увидела грубые нарушения законодательства об образовании в действиях сотрудников. Также поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности заведующей детсадом. Трёх воспитателей уже уволили.