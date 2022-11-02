Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кнутов: ВС РФ начнут "выдавливать" ВСУ с Угледара
Новосёлов об Instagram*: "Эта блокировка спасает россиян от манипуляций"
Eurasian Times: Украина нервничает из-за применяемых Россией БПЛА
Генштаб ВСУ: русские продолжают наступать и освобождать Донбасс
Чолханов: украинцы потеряли культуру на генетическом уровне
Spiegel: немцы осудили политику ФРГ и посоветовали Шольцу брать пример с Путина
"Одноклассники" представили игры в онлайн-чате со службой поддержки
В Бразилии сторонники Болсонару парализуют движение и жгут покрышки
ВСУ работают над возведением фортификационных сооружений вокруг Киева

Эксперт Саминский об убийстве в Рыбинске: обвинять охрану школы нельзя

Происшествия

Президент СРО Ассоциация "Школа без опасности" Сергей Саминский в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал трагедию, случившуюся в школе в Рыбинске, когда пришедший в учебное заведение мужчина убил сотрудницу канцелярии, и по совместительству свою бывшую возлюбленную, напав на неё с ножом.

Эксперт Саминский об убийстве в Рыбинске: обвинять охрану школы нельзя

Эксперт напомнил, что подобные случаи, к сожалению, не редкость, и происходят они чаще всего как раз осенью.

"Это связано с психическими обострениями, с неустойчивой психикой и так далее. Просто, когда это событие происходит в школе, соответственно, общественность. СМИ, правительство, другие исполнительные органы власти обращают на это большее внимание, чрезвычайное внимание, потому что школа — это дети, а дети — это самое ценное. Поэтому вот говорить о том, что чаще это происходит в школах, нельзя. Это происходит везде", — напомнил Саминский.

Ясно также, что в момент совершения преступления детей в школе не было, дети находятся на каникулах, учебного процесса не было. Нападавший пришёл в школу к своей бывшей девушке с цветами, у них до этого были долгие любовные отношения. Саминский подчеркнул, что обвинять охранные структуры в том, что мужчина попал на территорию школы, нельзя, потому что до этого происшествия он туда заходил уже много раз.

"Очевидно, в школу он заходил свободно. Обвинять структуры в том, что они не выполнили контрольно-пропускной режим, я думаю, нельзя, по той простой причине, что он не один раз туда заходил, а многократно и был допущен этой секретаршей, которая является работником этой образовательной организации", — сказал Саминский.

Единственное нарушение со стороны охраны школы, которое может выделить в этой ситуации эксперт — это пронос ножа. Саминский подчеркнул, что всех посторонних лиц охрана обязана досматривать при помощи ручного металлодетектора, а этого в данном случае сделано не было.

Ранее в Рыбинске в одну из школ к своей бывшей возлюбленной, работавшей там в канцелярии, пришёл мужчина. В ходе разговора у них произошла ссора, и мужчина набросился на женщину с ножом. От полученных ранений женщина скончалась.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская
Популярное
Силовые структуры
Русский хакер взломал программу управления войсками ВСУ, созданную в США

Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.

Русский хакер взломал программу управления войсками ВСУ, созданную в США
Байден заявил, что разговаривал с учёным, который умер до его рождения
Мир. Новости мира
Байден заявил, что разговаривал с учёным, который умер до его рождения
Силовые структуры
Артиллеристы ВС РФ уничтожили польских наёмников в Харьковской области
Мир. Новости мира
Newsweek: РФ смогла превратить "великую победу" Запада в ООН в большой провал
Любовь Степушова Путин и не думал выходить из зерновой сделки. Он привёл Турцию в чувство Любовь Степушова Сергей Лебедев Доктора наук тоже продаются: Россия потеряла своих учёных и научные открытия в США Сергей Лебедев Ольга Лебедева США признались: на Украине есть американские войска Ольга Лебедева
Силовые структуры
Перенджиев заявил, что массированные удары ВС РФ могут вызвать хаос в рядах ВСУ
Силовые структуры
Денис Пушилин: союзные силы продвигаются вперёд по всей линии фронта в ДНР
Бойцы 100-й бригады НМ ДНР захватили опорный пункт и пленных ВСУ у Невельского
Силовые структуры
Бойцы 100-й бригады НМ ДНР захватили опорный пункт и пленных ВСУ у Невельского
Последние материалы
Генштаб ВСУ: русские продолжают наступать и освобождать Донбасс
Могила короля Артура оказалась фальшивкой
Чолханов: украинцы потеряли культуру на генетическом уровне
Эксперт Саминский об убийстве в Рыбинске: обвинять охрану школы нельзя
Spiegel: немцы осудили политику ФРГ и посоветовали Шольцу брать пример с Путина
"Одноклассники" представили игры в онлайн-чате со службой поддержки
В Бразилии сторонники Болсонару парализуют движение и жгут покрышки
ВСУ работают над возведением фортификационных сооружений вокруг Киева
ЕСОТ подписал соглашение о сотрудничестве с минтуризма Краснодарского края
Испания передаст Киеву батарею ЗРК Aspide
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников