Эксперт Саминский об убийстве в Рыбинске: обвинять охрану школы нельзя

Президент СРО Ассоциация "Школа без опасности" Сергей Саминский в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал трагедию, случившуюся в школе в Рыбинске, когда пришедший в учебное заведение мужчина убил сотрудницу канцелярии, и по совместительству свою бывшую возлюбленную, напав на неё с ножом.

Эксперт напомнил, что подобные случаи, к сожалению, не редкость, и происходят они чаще всего как раз осенью.

"Это связано с психическими обострениями, с неустойчивой психикой и так далее. Просто, когда это событие происходит в школе, соответственно, общественность. СМИ, правительство, другие исполнительные органы власти обращают на это большее внимание, чрезвычайное внимание, потому что школа — это дети, а дети — это самое ценное. Поэтому вот говорить о том, что чаще это происходит в школах, нельзя. Это происходит везде", — напомнил Саминский.

Ясно также, что в момент совершения преступления детей в школе не было, дети находятся на каникулах, учебного процесса не было. Нападавший пришёл в школу к своей бывшей девушке с цветами, у них до этого были долгие любовные отношения. Саминский подчеркнул, что обвинять охранные структуры в том, что мужчина попал на территорию школы, нельзя, потому что до этого происшествия он туда заходил уже много раз.

"Очевидно, в школу он заходил свободно. Обвинять структуры в том, что они не выполнили контрольно-пропускной режим, я думаю, нельзя, по той простой причине, что он не один раз туда заходил, а многократно и был допущен этой секретаршей, которая является работником этой образовательной организации", — сказал Саминский.

Единственное нарушение со стороны охраны школы, которое может выделить в этой ситуации эксперт — это пронос ножа. Саминский подчеркнул, что всех посторонних лиц охрана обязана досматривать при помощи ручного металлодетектора, а этого в данном случае сделано не было.

Ранее в Рыбинске в одну из школ к своей бывшей возлюбленной, работавшей там в канцелярии, пришёл мужчина. В ходе разговора у них произошла ссора, и мужчина набросился на женщину с ножом. От полученных ранений женщина скончалась.