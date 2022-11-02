В Орске была проведена эвакуация из школ и детсадов из-за "минирования"

В Орске уже не в первый раз прокатилась волна сообщений о минировании детских садов и школ.

Как пишет 56orb.ru, из-за угроз "минирования" утром 2 ноября была проведена эвакуация детских образовательных учреждений. Она была организована после того, как сотрудникам школ и детсадов по электронной почте поступили сообщения, в которых предупреждалось о минировании зданий.

Администрация образовательных учреждений вызвала оперативные службы, после чего сотрудники вывели из зданий находящихся в них детей. После этого начали проверять, есть ли в указанных заведениях взрывоопасные предметы.