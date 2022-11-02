В Рыбинске мужчина с ножом проник в школу и совершил убийство

В Рыбинске мужчина напал на сотрудниц местной школы №43. В результате происшествия один человек погиб, ещё один получил ранения, пытаясь защитить коллегу, сообщают "Известия".

Известно, что мужчина пришёл в школу и позвонил секретарю заведения, которая впустила его внутрь. Молодой человек вытащил нож и совершил преступление. После содеянного преступник выбежал из школы. Сообщается, что событие произошло на фоне ревности мужчины к своей сожительнице.

Поскольку дети находились на каникулах, их в учебном заведении не было. На данный момент на территории школы работают оперативные службы.

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