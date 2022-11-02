В Рыбинске мужчина напал на сотрудниц местной школы №43. В результате происшествия один человек погиб, ещё один получил ранения, пытаясь защитить коллегу, сообщают "Известия".
Известно, что мужчина пришёл в школу и позвонил секретарю заведения, которая впустила его внутрь. Молодой человек вытащил нож и совершил преступление. После содеянного преступник выбежал из школы. Сообщается, что событие произошло на фоне ревности мужчины к своей сожительнице.
Поскольку дети находились на каникулах, их в учебном заведении не было. На данный момент на территории школы работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в Волгограде 18-летние парни почувствовали себя гангстерами и убили IT-эксперта.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.