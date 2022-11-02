В Красноярском крае 45-летний полицейский похитил 246 килограммов автомобильных номеров. Он сдал их в пункт приёма металлолома.
По информации prmira.ru, обвиняемый работал в центре хозяйственного и сервисного обеспечения МВД в Назарово. Злоумышленник должен был утилизировать номера. Стоимость килограмма металла составила 135 рублей, отметили в издании.
Вместе с этим правоохранители заподозрили мужчину в незаконном списывании имущества для обслуживания машин силовиков на сумму свыше 72 тысяч рублей. Предполагаемому преступнику грозит до восьми лет тюрьмы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.