Правоохранители заподозрили главврача Саяногорской межрайонной больницы в Хакасии в превышении полномочий. По данным СМИ, из-за действий обвиняемого бюджет республики лишился 22,6 миллиона рублей.
Как заявили в newkhakasiya.online, в 2020 году предполагаемый преступник осуществил приёмку рентгеновского аппарата, нарушил закон и условия контракта. Компания MEDTRADE подала в суд иск и потребовала вернуть задолженность. Правоохранители возбудили уголовное дело.
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.