В Хакасии главврача обвинили в превышении полномочий с ущербом свыше 20 млн руб.

Правоохранители заподозрили главврача Саяногорской межрайонной больницы в Хакасии в превышении полномочий. По данным СМИ, из-за действий обвиняемого бюджет республики лишился 22,6 миллиона рублей.

Как заявили в newkhakasiya.online, в 2020 году предполагаемый преступник осуществил приёмку рентгеновского аппарата, нарушил закон и условия контракта. Компания MEDTRADE подала в суд иск и потребовала вернуть задолженность. Правоохранители возбудили уголовное дело.