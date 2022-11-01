Старовойт: со стороны Украины в Курской области был обстрелян посёлок

Согласно сообщению губернатора Курской области Романа Старовойта, с украинской стороны миномётному обстрелу подвергся посёлок Краснооктябрьский, расположенный вблизи границы в Глушковском районе.

Глава региона подчеркнул, что при обстреле никто из местных жителей не пострадал, повреждено одно здание.

"Днем ВСУ обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе. Пострадавших нет. Повреждения получил трехэтажный дом, выбито около 20 окон. Завтра специалисты проведут замеры для ремонта", — написал Старовойт в своём Telegram-канале.

Из-за частых "прилётов" со стороны Украины в Курской области с 20 октября был введён режим "среднего уровня реагирования".