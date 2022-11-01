Жители Орска жалуются в соцсетях, что работа школ и детских садов города вновь сорвана из-за эвакуации. Образовательные учреждения получили сообщения, где говорится о минировании зданий.
Дети и работники были срочно эвакуированы, пока правоохранители искали в учреждениях заложенные взрывные устройства, сообщает портал 56orb.ru.
Родители пожаловались, что "мнимым террористам" удалось сорвать уроки первой смены в школах. Представителям администрации детских садов также пришлось обзванивать горожан с просьбой забрать малышей домой.
Как отмечает издание, в понедельник, 31 октября, образовательные учреждения города уже эвакуировали, но все сообщения о минировании оказались ложными.
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