Школы и детсады Орска эвакуируют второй день подряд после сообщений о бомбе

Жители Орска жалуются в соцсетях, что работа школ и детских садов города вновь сорвана из-за эвакуации. Образовательные учреждения получили сообщения, где говорится о минировании зданий.

Дети и работники были срочно эвакуированы, пока правоохранители искали в учреждениях заложенные взрывные устройства, сообщает портал 56orb.ru.

Родители пожаловались, что "мнимым террористам" удалось сорвать уроки первой смены в школах. Представителям администрации детских садов также пришлось обзванивать горожан с просьбой забрать малышей домой.

Как отмечает издание, в понедельник, 31 октября, образовательные учреждения города уже эвакуировали, но все сообщения о минировании оказались ложными.