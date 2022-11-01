В Хабаровске женщины незаконно получили соцвыплаты на 19 миллионов рублей

В Хабаровске 39-летняя злоумышленница создала преступную группировку, состоящую из 23 женщин, и незаконно получала от государства деньги. Обвиняемая подделывала документы и запрашивала социальные выплаты.

Например, женщина показала работникам муниципальных организаций фальшивое свидетельство о рождении ребёнка. По информации transsibinfo.com, всего злоумышленники похитили более 19 миллионов рублей.