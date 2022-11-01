Из-за тропического шторма "Налджи" на Филиппинах погибли 110 человек

В результате тропического шторам "Налджи", который обрушился на Филиппины, 110 человек погибли, более ста получили различной степени тяжести травмы.

По сообщению экстренных служб, ещё 33 человека числятся пропавшими без вести. Всего же тропический шторм затронул более 2,41 миллиона человек.

Так, согласно отчёту:

частично разрушено домов — 5 тысяч,

уничтожено домов — 1,5 тысяч,

повреждены — 422 дороги и 101 мост,

повреждены объекты инфраструктуры — 55 предприятий.