В результате тропического шторам "Налджи", который обрушился на Филиппины, 110 человек погибли, более ста получили различной степени тяжести травмы.
По сообщению экстренных служб, ещё 33 человека числятся пропавшими без вести. Всего же тропический шторм затронул более 2,41 миллиона человек.
Так, согласно отчёту:
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