Сын губернатора Красноярского края подозревается в отмывании денег

МВД России объявил в федеральный розыск сына губернатора Красноярского края — Артёма Усса. Российские правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело по факту отмывания денег.

По данным следствия, Усс находится в Италии. Москва будет требовать, чтобы итальянские власти экстрадировали обвиняемого в РФ, сообщает prmira.ru.

В США сын главы Красноярского края подозревается в обходе санкций, отмывании денег и контрабанде нефти из Венесуэлы в Россию. Вашингтон также добивается экстрадиции Усса в США, где ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет.