МВД России объявил в федеральный розыск сына губернатора Красноярского края — Артёма Усса. Российские правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело по факту отмывания денег.
По данным следствия, Усс находится в Италии. Москва будет требовать, чтобы итальянские власти экстрадировали обвиняемого в РФ, сообщает prmira.ru.
В США сын главы Красноярского края подозревается в обходе санкций, отмывании денег и контрабанде нефти из Венесуэлы в Россию. Вашингтон также добивается экстрадиции Усса в США, где ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет.
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