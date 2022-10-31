Мошенники украли у пенсионера из Нижнего Новгорода 850 тысяч рублей

Пенсионер из Нижнего Новгорода лишился 850 тысяч рублей, доверившись телефонным мошенникам. Об этом пишет newsnn.ru со ссылкой на полицейских.

По информации издания, с 85-летним мужчиной связался неизвестный и представился сотрудником банковской организации. Он сообщил пенсионеру, что у него якобы планируют украсть средства со счёта. Аферист порекомендовал жителю Нижнего Новгорода обезопасить свои вложения.

Мошенник предложил мужчине быстро вывести деньги с карты, а затем отправить их на "безопасный счёт".

Пенсионер доверился злоумышленнику и выполнил все его указания. Лишь после этого он понял, что стал жертвой афериста. Полиция запустила проверку по факту кражи средств.

Ранее в Нижнем Новгороде лже-силовики вымогали у местной жительницы 4,15 миллиона рублей. Оперативники задержали мошенников и поместили их в СИЗО.