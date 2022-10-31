На участке федеральной трассы Чита — Хабаровск Забайкальского края закрыли движение для фур и грузовиков из-за сильного снегопада, сообщили региональные дорожные службы.
"Наблюдалось обильное выпадение снега. На федеральной автодороге "Амур" Чита — Хабаровск в настоящее время осложнилась дорожная обстановка в Читинском районе", — цитирует сообщение ТАСС.
На всех участках трассы работает снегоуборочная техника. По данным служб, движение откроют после полной расчистки дорог.
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