В Забайкалье на трассе закрыли движение из-за снегопада

На участке федеральной трассы Чита — Хабаровск Забайкальского края закрыли движение для фур и грузовиков из-за сильного снегопада, сообщили региональные дорожные службы.

"Наблюдалось обильное выпадение снега. На федеральной автодороге "Амур" Чита — Хабаровск в настоящее время осложнилась дорожная обстановка в Читинском районе", — цитирует сообщение ТАСС.

На всех участках трассы работает снегоуборочная техника. По данным служб, движение откроют после полной расчистки дорог.