В больнице скончалась третья россиянка, пострадавшая во время давки в Сеуле

Третья гражданка России, которая была госпитализирована с травмами в лечебное учреждение после давки в Сеуле, скончалась в больнице, сообщил представитель российского посольства в Южной Корее.

"Всего три гражданки РФ погибли. Последняя погибшая та, что числилась пострадавшей. Её нашли родственники. Скончалась в больнице", — рассказал он журналистам агентства РИА Новости.

В известном своими ночными заведениями районе Итхэвон южнокорейской столицы накануне собрались тысячи молодых людей. Они пришли для празднования Хэллоуина, власти впервые разрешили не соблюдать на общественных мероприятиях масочный режим.

Согласно официальным заявлениям, в давке погибло минимум 151 человек, ещё 150 пострадали. В Южной Корее объявлен национальный траур до 5 ноября.