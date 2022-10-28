Семь человек погибли в ДТП с участием "Газели" и бензовоза под Белгородом

Под Белгородом "Газель" с рабочими столкнулась со стоящим на обочине грузовиком-бензовозом.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, семь человек погибли, трое пострадали.

Всё произошло в Шебекинском городском округе,

"Бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана", — добавил глава области.