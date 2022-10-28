Под Белгородом "Газель" с рабочими столкнулась со стоящим на обочине грузовиком-бензовозом.
Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, семь человек погибли, трое пострадали.
Всё произошло в Шебекинском городском округе,
"Бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана", — добавил глава области.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.