Атаковавший мужа Нэнси Пелоси хотел совершить нападение на неё саму

Атаковавший мужа спикера палаты представителей Белого дома Нэнси Пелоси хотел совершить нападение на неё саму.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источник.

Напомним, в Сан-Франциско неизвестный напал на супруга Нэнси Пелоси с молотком.