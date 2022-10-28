Атаковавший мужа спикера палаты представителей Белого дома Нэнси Пелоси хотел совершить нападение на неё саму.
Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источник.
Напомним, в Сан-Франциско неизвестный напал на супруга Нэнси Пелоси с молотком.
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