Мощный взрыв произошел в Дмитрове

Вечером, 28 октября в Дмитрове произошел мощный взрыв.

ЧП произошло вечером в районе объездной дороги. По информации очевидцев, причиной могло стать короткое замыкание на подстанции у местной автозаправочной станции.