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Мощный взрыв произошел в Дмитрове

Происшествия

Вечером, 28 октября в Дмитрове произошел мощный взрыв.

ЧП произошло вечером в районе объездной дороги. По информации очевидцев, причиной могло стать короткое замыкание на подстанции у местной автозаправочной станции. 

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Автор: Дмитрий Плотников
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