Жительницу Краснодарского края, которая свесила с балкона седьмого этажа своего двухмесячного сына, поместили в психиатрическую больницу. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
Накануне женщина из села в Туапсинском районе была замечена в жестоком обращении с малышом. Крики ребёнка и его старшей сестры услышали пожилые супруги из соседней квартиры. Они забрали обоих детей у подозреваемой и отвели их к себе.
По предварительным данным, женщина — мать троих детей и уже состоит на учёте в психоневрологическом диспансере с диагнозом "психоз с подозрением на шизофрению".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.