На Кубани мать троих детей свесила младенца с седьмого этажа

Жительницу Краснодарского края, которая свесила с балкона седьмого этажа своего двухмесячного сына, поместили в психиатрическую больницу. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Накануне женщина из села в Туапсинском районе была замечена в жестоком обращении с малышом. Крики ребёнка и его старшей сестры услышали пожилые супруги из соседней квартиры. Они забрали обоих детей у подозреваемой и отвели их к себе.

По предварительным данным, женщина — мать троих детей и уже состоит на учёте в психоневрологическом диспансере с диагнозом "психоз с подозрением на шизофрению".