В Волгограде на склоне поймы реки Царицы образовался провал

В самом центре Волгограда случилось ЧП — правый склон поймы реки Царицы провалился, в результате чего появилось настоящее озеро, полное нечистот.

Как пишет novostivolgograda.ru, ЧП случилось из-за повреждения бетонного короба, за которым находится канализационный коллектор. Итогом обрушения стало повреждение одной из труб коллектора, которую не меняли уже 60 лет.

На месте случившегося работают сотрудники коммунальных городских служб, которые пытаются решить проблему. А она выглядит очень масштабной — по улицам города пока ещё текут потоки из нечистот, собираясь местами в огромные дурно пахнущие лужи.