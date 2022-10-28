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Журналистка "России сегодня" погибла на полигоне в Крыму

Происшествия

В Симферополе погибла глава подразделения "Россия сегодня" Светлана Бабаева.

Причина смерти — несчастный случай на одном из крымских учебно-тренировочных полигонов, где занимались военно-спортивной стрельбой.

"Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленточку”, желая поддержать наших героев. Шальная пуля…" — сказал генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

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Автор: Дмитрий Плотников
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