В Симферополе погибла глава подразделения "Россия сегодня" Светлана Бабаева.
Причина смерти — несчастный случай на одном из крымских учебно-тренировочных полигонов, где занимались военно-спортивной стрельбой.
"Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленточку”, желая поддержать наших героев. Шальная пуля…" — сказал генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.