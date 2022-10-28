Полиция США уточнила, что в Сан-Франциско неизвестный напал на супруга спикера палаты представителей Белого дома Нэнси Пелоси с молотком.
Нападавший задержан, мотивы нападения пока не называются. К расследованию подключилось ФБР.
После нападения пострадавшего увезли в больницу.
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