ФСБ задержала в Ставрополе националистов, готовящих теракт

В Ставрополе задержана группа сторонников украинских националистов, которые собирались организовать в городе теракт. Всего несостоявшихся террористов было четверо, сообщает newizv.ru.

Силовики после получения информации о подготовке теракта установили личности преступников, после чего те были задержаны.

Как сообщает rostovgazeta.ru, после задержания место жительства подозреваемых подверглось обыскам. Сотрудникам службы удалось найти взрывчатку, огнестрельное оружие, составляющие для создания зажигательной смеси, а также специальную методическую литературу по организации терактов.

Силовики уточнили, что подготовка к проведению беспорядков велась в Предгорном районе, а сами беспорядки планировалось организовать в одном из административных зданий Ставрополя.