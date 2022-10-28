В школе Канска физрук чуть не задушил ученика в "воспитательных целых"

В одной из школ Канска учитель физкультуры чуть не задушил ученика за "непослушание". По словам матери, педагог вытащил 13-летнего подростка к классной доске и начал сжимать ему шею в "воспитательных целях".

Подросток обратился в травмпункт с ушибами шеи и царапинами на щеке. По мнению родителей мальчика, таким образом, физрук пытался запугать не только его, но и весь класс.

"Он мне сказал, что этим самым приучает их к послушанию. То есть, он занимается таким образом воспитанием. И он мне начал про свои методики: он заставляет их на одной ноге стоять весь урок, отжиматься весь урок — то есть это нормально. Дети весь год молчали об этом", — рассказала мама пострадавшего школьника Телеканалу "360".

По словам собеседницы телеканала, её сын засмеялся над историей другого ученика, за что и был "наказан" таким образом. Мама школьника подчеркнула, что теперь дети боятся ходить в школу. В прокуратуре потребовали отстранить педагога от учебной деятельности. Кроме того, начата проверка.