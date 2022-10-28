В Кузбассе эвакуировали шахту "Юбилейная" из-за пожара

Более 100 шахтёров пришлось эвакуировать из шахты "Юбилейная" в Кемеровской области. Согласно информации, на предприятии произошёл пожар.

"В шахте находились 118 человек, люди вышли на поверхность. 10 человек остались для осуществления работ по жизнеобеспечению шахты", — рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

Возгорание удалось оперативно ликвидировать. По какой причине произошло ЧП, пока неизвестно.