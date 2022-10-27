Представители Минздрава Омской области рассказали о состоянии 81-летней пенсионерки, которую в среду, 26 октября, атаковал мужчина с ножом. Известно, что злоумышленник нанёс жертве множество ударов и ограбил её.
По информации ведомства, угрозы для жизни женщины нет. Врачи следят за её здоровьем.
"Пенсионерка получает всю необходимую медицинскую помощь", — написали в gorod55.ru.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Силовики разыскивают предполагаемого преступника. Он не заметил камеры наблюдения, сообщили в СМИ.
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