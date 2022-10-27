В Волгограде трое 18-летних злоумышленников признали вину в убийстве 23-летнего IT-специалиста. Молодые люди заявили, что вдохновились сериалом о бандитах "Острые козырьки".
"Предполагаемые преступники связали жертву и всю ночь играли в шутеры на её компьютере", — написали в novostivolgograda.ru.
По информации издания, подозреваемые сообщили, что хотели продолжать грабить и убивать людей. Парни купили пистолет в Сети за 80 тысяч рублей, отметили в СМИ.
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