В Волгограде 18-летние парни почувствовали себя гангстерами и убили IT-эксперта

В Волгограде трое 18-летних злоумышленников признали вину в убийстве 23-летнего IT-специалиста. Молодые люди заявили, что вдохновились сериалом о бандитах "Острые козырьки".

"Предполагаемые преступники связали жертву и всю ночь играли в шутеры на её компьютере", — написали в novostivolgograda.ru.

По информации издания, подозреваемые сообщили, что хотели продолжать грабить и убивать людей. Парни купили пистолет в Сети за 80 тысяч рублей, отметили в СМИ.