Ночью 27 октября украинские боевики совершили атаку на Балаклавскую ТЭС с помощью БПЛА, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
"Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было", — уточнил он.
Глава региона добавил, что пожар удалось ликвидировать силами работников электростанции. Он отметил: на электроснабжение Севастополя и полуострова данный инцидент никак не повлиял.
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