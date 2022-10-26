По словам тележурналистки Ксении Собчак, её коммерческий директор Кирилл Суханов не мог заниматься вымогательством у главы компании "Ростех" Сергея Чемезова.
Бывшая ведущая "Дома-2" морально поддержала члена своей команды, но при этом ничего не сказала по поводу своего отношения к делу о вымогательстве. Также Собчак воздержалась от комментариев относительно своего отъезда из России.
Всё происходящее в рамках этой ситуации блогер назвала чушью.
"Суханов арестован. Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще "Ростех"? При чем тут Чемезов? Не верю в это вообще и надеюсь, что сейчас во всем разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь", — написала Собчак в Telegram-канале "Кровавая барыня".
По мнению Собчак, арест Суханова говорит о том, что от её команды кто-то хочет избавиться. Телеведущая считает свой канал "последней свободной редакцией в России" и предположила, что кому-то это очень не нравится.
Ранее стало известно об аресте Суханова, которому приписывается вымогательство у Чемезова.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.