Потерпевший по делу директора Собчак о вымогательстве — глава "Ростеха" Чемезов

Потерпевший по делу директора Ксении Собчак Кирилла Суханова о вымогательстве — глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела. Однако свою вину Суханов не признаёт.

У Чемезова вымогали 11 миллионов рублей за нераспространение информации в Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Обвиняемым по делу также проходит бывший главред Tatler Ариан Романовский. Следователь просит арестовать обоих до 24 декабря.

Сама Собчак покинула РФ и уехала в Латвию.