Потерпевший по делу директора Ксении Собчак Кирилла Суханова о вымогательстве — глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела. Однако свою вину Суханов не признаёт.
У Чемезова вымогали 11 миллионов рублей за нераспространение информации в Telegram-канале, пишет РИА Новости.
Обвиняемым по делу также проходит бывший главред Tatler Ариан Романовский. Следователь просит арестовать обоих до 24 декабря.
Сама Собчак покинула РФ и уехала в Латвию.
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