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Потерпевший по делу директора Собчак о вымогательстве — глава "Ростеха" Чемезов

Происшествия

Потерпевший по делу директора Ксении Собчак Кирилла Суханова о вымогательстве — глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела. Однако свою вину Суханов не признаёт.

У Чемезова вымогали 11 миллионов рублей за нераспространение информации в Telegram-канале, пишет РИА Новости.  

Обвиняемым по делу также проходит бывший главред Tatler Ариан Романовский. Следователь просит арестовать обоих до 24 декабря. 

Сама Собчак покинула РФ и уехала в Латвию.

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Автор: Дмитрий Плотников
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