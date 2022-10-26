Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов не признал вину в вымогательстве, сообщил следователь в суде.
По версии следствия, коммерческий директор вымогал 11 млн рублей у главы Ростеха за нераспространение информации в Telegram-канале.
Сама же Собчак была замечена при пересечении пешком КПП Видзы на границе Белоруссии и Литвы, сообщил РИА Новости пожелавший остаться неназванным источник.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.