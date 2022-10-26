Журналистка Ксения Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве, сообщает RT, ссылаясь на источник.
Ранее стало известно, что Собчак покинула Россию: она улетела из Белоруссии в Литву в ночь со вторника на среду. При этом журналистка провернула хитрую схему с авиабилетами, чтобы спастись от задержания. Чтобы запутать оперативников, она 25 октября купила билеты в Дубай, а 26 октября — в Турцию.
Накануне в подмосковном особняке Собчак прошли обыски по делу в отношении её коммерческого директора Кирилла Суханова, которого правоохранители подозревают в вымогательстве у чиновников и предпринимателей через Telegram-каналы.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.