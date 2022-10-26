Правоохранительные органы подозревают Собчак в вымогательстве, пишут СМИ

Журналистка Ксения Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве, сообщает RT, ссылаясь на источник.

Ранее стало известно, что Собчак покинула Россию: она улетела из Белоруссии в Литву в ночь со вторника на среду. При этом журналистка провернула хитрую схему с авиабилетами, чтобы спастись от задержания. Чтобы запутать оперативников, она 25 октября купила билеты в Дубай, а 26 октября — в Турцию.

Накануне в подмосковном особняке Собчак прошли обыски по делу в отношении её коммерческого директора Кирилла Суханова, которого правоохранители подозревают в вымогательстве у чиновников и предпринимателей через Telegram-каналы.