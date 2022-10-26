В Мелитополе обнаружен схрон с оружием и взрывными элементами

В Мелитополе возле здания телецентра, где был взорван автомобиль, сотрудники правоохранительных органов нашли схрон с оружием.
"Среди обнаруженного в гараже — тротиловые шашки, патроны, пять гранат РГД-5 и Ф-1, пластит, три банки дымного пороха, взрыватели и детонаторы", — говорится в сообщении местном ГУВД Запорожской области.
Отмечается, что все они будут уничтожены.
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