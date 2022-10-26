Самовольное оставление части мобилизованным: возбуждено уголовное дело

В России возбуждено первое уголовное дело в отношении мобилизованного жителя Якутии, который самовольно оставил часть, не желая принимать участие в спецоперации на Украине. Побег он совершил через дыру в заборе.

"По части 2.1 статьи 337 УК РФ ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы", — пишет URA. ru.