В России возбуждено первое уголовное дело в отношении мобилизованного жителя Якутии, который самовольно оставил часть, не желая принимать участие в спецоперации на Украине. Побег он совершил через дыру в заборе.
"По части 2.1 статьи 337 УК РФ ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы", — пишет URA. ru.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.