В Министерстве здравоохранения Волгоградской области рассказали о состоянии пациентов, которые пострадали в результате взрыва на заводе радиаторов.
По информации чиновников, 22-летняя сотрудница предприятия находится в отделении травматологии. Её состояние медики назвали удовлетворительным.
"Мужчина в реанимации", — подчеркнули в ведомстве, передаёт novostivolgograda.ru.
Как заявили в издании, у этого работника обожжено 40% тела.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.