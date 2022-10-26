Пострадавший при взрыве на волгоградском заводе мужчина находится в реанимации

В Министерстве здравоохранения Волгоградской области рассказали о состоянии пациентов, которые пострадали в результате взрыва на заводе радиаторов.

По информации чиновников, 22-летняя сотрудница предприятия находится в отделении травматологии. Её состояние медики назвали удовлетворительным.

"Мужчина в реанимации", — подчеркнули в ведомстве, передаёт novostivolgograda.ru.

Как заявили в издании, у этого работника обожжено 40% тела.