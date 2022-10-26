В Волгоградской области подросток пришёл в школу с ножом и угрожал директору

Полиция задержала в Волгоградской области 16-летнего подростка, который пришёл в школу с ножом и угрожал убить директора. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, всё произошло в школе №11 днём. Школьник выбил запертую дверь и начал кричать, чтобы к нему позвали директора.

После того как женщина вышла к охраннику, подросток неожиданно достал раскладной нож и стал кричать, что убьёт её.

Директор сумела добежать до своего кабинета и нажать тревожную кнопку. За выходку на школьника возбудили уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.