В Хабаровском крае за сутки потушили четыре лесных пожара, которые возникли вблизи населённых пунктов, сообщили в в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.
"Ликвидировано четыре пожара на площади 46,5 га", — передаёт ТАСС.
Согласно информации, в основном возгорания произошли на участках сухой травы в болотах и на непокрытых лесом массивах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.