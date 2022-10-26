В Хабаровском крае за сутки потушили четыре пожара

В Хабаровском крае за сутки потушили четыре лесных пожара, которые возникли вблизи населённых пунктов, сообщили в в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"Ликвидировано четыре пожара на площади 46,5 га", — передаёт ТАСС.

Согласно информации, в основном возгорания произошли на участках сухой травы в болотах и на непокрытых лесом массивах.