В феврале 2022 года нетрезвый волгоградец после ссоры с супругой расстрелял с балкона несколько припаркованных автомобилей. Накануне суд решил заменить условное наказание стрелку на реальное заключение.
"В результате одного из выстрелов пострадал водитель припаркованного автомобиля марки ЛАДА 211440", — сообщает издание novostivolgograda.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Несмотря на лёгкие травмы пострадавшего, а также явку с повинной и раскаяние стрелка, гособвинение не согласилось с решением суда первой инстанции об условном сроке обвиняемому.
"В итоге Волгоградский областной суд назначил местом отбытия наказания исправительную колонию общего режима", — уточнил представитель судебного ведомства.
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