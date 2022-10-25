Волгоградский стрелок, повредивший несколько автомобилей, отправится в колонию

В феврале 2022 года нетрезвый волгоградец после ссоры с супругой расстрелял с балкона несколько припаркованных автомобилей. Накануне суд решил заменить условное наказание стрелку на реальное заключение.

"В результате одного из выстрелов пострадал водитель припаркованного автомобиля марки ЛАДА 211440", — сообщает издание novostivolgograda.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Несмотря на лёгкие травмы пострадавшего, а также явку с повинной и раскаяние стрелка, гособвинение не согласилось с решением суда первой инстанции об условном сроке обвиняемому.

"В итоге Волгоградский областной суд назначил местом отбытия наказания исправительную колонию общего режима", — уточнил представитель судебного ведомства.