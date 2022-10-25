Омич в подвале переделывал сигнальное оружие в боевое

Официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак проинформировала о том, что житель Омска покупал пневматику, сигнальное оружие и переделывал его под боевое.

"Кировский районный суд вынес приговор по ч. 1, 2, 7 ст. 222 УК РФ ", хранение и сбыт боеприпасов", а также по ч. 1 ст. 223 УК РФ "изготовление и переделка огнестрельного оружия", — приводит слова Руснак gorod55.ru.

Отмечается, что сотрудники УФСБ при поддержке СОБРа изъяли у мужчины 16 обрезов. Омича осудили на 3,5 года колонии общего режима.