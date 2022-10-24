В селе Новая Ляля в Свердловской области суд обязал ученицу выплатить школьнице 50 тысяч рублей. По информации полицейских, обвиняемая во время конфликта повредила девочке голову и грудную клетку.
Как написали в tagilcity.ru, правоохранители не завели уголовное дело. Злоумышленнице ещё не исполнилось 18 лет, объяснили журналисты.
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Промежуточные выборы в Конгресс США станут "точкой невозврата" для Байдена, считает индийский аналитик.