В Свердловской области избитая школьница получит от обидчицы 50 тысяч рублей

В селе Новая Ляля в Свердловской области суд обязал ученицу выплатить школьнице 50 тысяч рублей. По информации полицейских, обвиняемая во время конфликта повредила девочке голову и грудную клетку.

Как написали в tagilcity.ru, правоохранители не завели уголовное дело. Злоумышленнице ещё не исполнилось 18 лет, объяснили журналисты.