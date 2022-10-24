Силовики задержали 19-летнего подозреваемого в убийстве водителя элитного такси

В Краснодарском крае силовики задержали 19-летнего подозреваемого в убийстве водителя элитного такси в Москве. Об этом сообщет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

Ранее стало известно о жестоком преступлении в столице. Молодой человек зарезал водителя Maybach, чтобы завладеть дорогой машиной.